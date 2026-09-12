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Вадим паспорт по интернет

Вадим паспорт по интернет

София. Издаването на документи за самоличност по интернет може да стане реалност от 2015 г. Това стана ясно от думите на вицепремиера Даниела Бобева,...

22 април | 18:30
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