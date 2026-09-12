Новата измама с AI: Вдигате телефона и вече сте мишена
Каква е разликата между фишинг, смишинг и вишинг атаките
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Каква е разликата между фишинг, смишинг и вишинг атаките
София. Издаването на документи за самоличност по интернет може да стане реалност от 2015 г. Това стана ясно от думите на вицепремиера Даниела Бобева,...
София. „Хората трябва веднага да си сменят паролите за достъп, независимо каква услуга ползват – електронна поща, онлайн банкиране и т.н. Няма гаранци...
Амстердам. 37 404 сигнала за детска порнография в интернет са регистрирани и свалени от партньорските горещи линии на Международната асоциация на инте...