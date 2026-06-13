Нашите туристи са най-незащитените в ЕС
Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози за туризъм -Г-н Драганов, в навечерието на майските празници станахме свидетели на фалит...
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Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози за туризъм -Г-н Драганов, в навечерието на майските празници станахме свидетели на фалит...