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Земеделци блокират Добричко

Земеделци блокират Добричко

Земеделски производители от Добричка област излизат на протест срещу въвеждането на изисквания за монтаж на нивомерни инсталации и фискални устройства...

24 юли | 10:11
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