Като в Гърция! Пари за домакинствата, за да си правят ток от слънцето
Обявена е за обществено обсъждане процедура на Министерството на енергетиката
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Обявена е за обществено обсъждане процедура на Министерството на енергетиката
Този път ще има мерки и за по-малките от 100 тона инсталации
"Софийска вода" АД напомня, че с рязкото понижаване на температурите е необходимо да се обезопасят срещу замръзване ВиК инсталациите в имотите. В сгра...
Земеделски производители от Добричка област излизат на протест срещу въвеждането на изисквания за монтаж на нивомерни инсталации и фискални устройства...
София. Пострадалите от наводненията не трябва използват уреди и инсталации на газ. Това предупреди Държавната агенция за метрологичен и технически над...
Сливен. ВЕИ-инсталациите произвеждат тока, необходим за Сливенска и Ямболски области през лятото. "Лятно време цялото потребление на Ямболска област е...
София. Визуалните изкуства ще преобразят улица „Пиротска" тази неделя между 16 и 22 часа по време на третото събитие от мултижанровия фестивал „София...
Художникът открива голяма ретроспективна изложба в СБХ