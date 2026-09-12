От Атанасовден зимата си тръгва. Ето кои имена черпят днес
Свети Атанасий, според народните поверия, е светецът-покровител на зимата, снега и студа
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Свети Атанасий, според народните поверия, е светецът-покровител на зимата, снега и студа
На много места в България се прави курбан за Св. Архангел Михаил
Роден е в Месопотамия
Именици са Димитър, Димитрина, Димитричка, Димитра, Диман, Димана, Димка, Димо, Митра, Митре, Митьо, Митка
Пророк Илия се понесъл жив с огнена колесница на небето
Днес празнуват близо 82 хиляди българи
Именици са: Ана, Анета, Анелия, Анка, Анна, Аница, Аня, Яна, Янка, Янко
Лидерът на българските социалисти се обърна към сънародниците си във Фейсбук
Имен ден днес имат Петър, Павел, Петрана, Полина, Павлина, Петя и Камен
Днес започва серия от празници чак до Трифон Зарезан
На 6 май в целите Родопи под дърветата разпъват люлки и настъпва мълчанието на агнетата. Ден е за най-големия пролетен празник, честван от незапомнени...
Цветница мирише на пролет, но и на нещо повече, защото дойде ли, всеки знае, че зимата си е отишла, и предстои най-светлият християнски празник -...
Цветница е празник, който ни изпълва с оптимизъм и добро настроение. Най-големи късметлии през този ден са именниците, защото близките им ги затр...