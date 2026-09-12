Смразяваща версия за последния миг на журналиста Илхан Андай
Популярният журналист Илхан Андай – един от най-големите познавачи на процесите в ДПС, почина внезапно в сряда, след като няколко дни беше между живот...
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Популярният журналист Илхан Андай – един от най-големите познавачи на процесите в ДПС, почина внезапно в сряда, след като няколко дни беше между живот...
Поклонението ще бъде в петък в джамията в Кърджали
Фракцията на Доган е проектът на Радев, който да му отвори вратите за следващия парламент, смята журналистът
Пеевски иска ДПС да стигне 500 000 гласа и партията да влезе през парадния вход, каза журналистът
Вчера имаше изпускане на парата и предизборно дефилиране
Единствената истинска новина е, че най-сетне Доган се престраши и обяви война на Пеевски
На Румен Радев определено му хареса ролята на водач на полупрезидентска република
Според него идеята на президента е да остане на "щанда" като единствен Месия, тогава ще играе
Вие взехте ли 30 млн. от Вълка, пита Почетния журналистът
Той изрази мнение, че най-вероятно Димитър Главчев ще остане служебен премиер
За второто място той прогнозира, че ще отиде при "Възраждане"
С дадения на ИТН мандат президентът се отказа от обединението вляво, казва издателят на "24 Родопи"
До такава степен са изнервени всички, че използват всички възможни ченгеджийски номера
Според журналиста акцентите от срещата в Росенец са два
С лидер като Пеевски ДПС винаги ще е втора партия и ще има стабилно присъствие в парламента
Има стресова ситуация за Доган, който иска да успокои избирателите на ДПС
Почетният председател даде знаци от Анкара до Вашингтон, заяви Илхан Андай
Областните структури на ДПС започнаха да издигат кандидатурата на Пеевски за председател на Движението
Той е в състояние да привлече много големи маси, каза Диана Дамянова
Журналистът с прогноза какво следва