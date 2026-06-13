Бойко разказва на Алиев за газовия хъб
Премиерът Бойко Борисов ще представи пред президента Илхам Алиев изграждането на газов хъб в България. Държавният глава на Азербайджан е у нас на офиц...
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Премиерът Бойко Борисов ще представи пред президента Илхам Алиев изграждането на газов хъб в България. Държавният глава на Азербайджан е у нас на офиц...