"Троновете" се завръщат следващото лято
Джон Сноу и Санса не са брат и сестра, но все пак остават братовчеди
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Джон Сноу и Санса не са брат и сестра, но все пак остават братовчеди
Феновете на "Игра на тронове" добре знаят, че ги очакват още само два сезона до края на култовата сага. Които дори ще бъдат по-кратки от стандартните....
Последният епизод от шести сезон на "Игра на тронове" е бил гледан от 8,9 милиона зрители в САЩ. Това е нов рекорд за поредицата, твърдят анализаторит...
Джон Сноу без брада
Мейси Уилямс, която се превъплъщава в един от най-вълнуващите образи в "Игра на тронове" - Аря Старк, сподели, че едва се е класирала за сериала. В де...
Създателите на "Игра на тронове" - Дейвид Беньоф и Дан Вайс - са изключително развълнувани за предстоящия сезон на хитовия HBO сериал. "Склонни сме да...
Звездата от "Игра на тронове" Емилия Кларк скандализира феновете си с откровения пред сп. "Гламур". "Бих искала в сценария на поредицата да видя Денер...
Радослав Първанов е виртуоз на каскадите в холивудските продукции, снимани по света и у нас. Актьорът има зад гърба си над 100 филма - повечето чуждес...
Шестият сезон на "Игра на тронове" може да се превърне в истинска касапница. Зрителите вече свикнаха от време на време да умират техни любими герои. С...
Да си почитател на "Игра на тронове" е като вид наркомания - периодично трябва да вземаш доза от бруталния свят на Вестерос. От екипа на най-гледаната...