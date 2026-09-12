Бежанци във влака (ОБЗОР)
Граничарите ги заловили в различни вагони, връщаме ги обратно 60 бежанци се опитаха да влязат от Гърция у нас с международния влак, но бяха спипани о...
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Граничарите ги заловили в различни вагони, връщаме ги обратно 60 бежанци се опитаха да влязат от Гърция у нас с международния влак, но бяха спипани о...
Гранични полицаи предотвратиха опит за влизане в страната ни на около 60 бежанци от Гърция късно в петък. По неофициална информация на "Стандарт", нел...
Евакуацията на импровизирания бежански лагер край Идомени е приключила. Това съобщиха от гръцката полиция днес. От кемпа до границата с Македония бях...
Общият брой на установените нелегални мигранти на наша територия е с около 30 % по-нисък, отколкото беше миналата година . Това заяви вицепремиерът и...
Гръцките власти изведоха днес над 1500 души от бежанския лагер край Идомени на границата с Македония, където от месеци бяха блокирани хиляди желаещи д...
Гръцките власти започнаха да евакуират хиляди мигранти от най-големия неофициален бежански лагер в страната - Идомени, на северната граница с Македони...
Нови сблъсъци избухнаха в бежанския лагер при Идомени (Сехово) край гръцко-македонската граница, съобщи скопският "Дневник". Гръцката полиция бе прину...
Делегацията евродепутати от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, сред които е и зам.-председателят на Групата на ЕНП Мария Г...
На фона на ограда от бодлива тел, охранявана от македонската полиция, 35-годишната имигрантка от Ирак Саима Ходеп точи тесто със стара стоманена тръба...
На железопътната линия край Идомени /Сухово/ се сбиха две групи мигранти – афганистанци и кюрди. При сблъсъка е запален един вагон на близката влакова...
Напрежението в палатковия лагер в Идомени расте. Гръцкото правителство предприема нови мерки, за да опази реда по границата си с Македония, където се...
Ужасните условия, при които бежанците са принудени да живеят стават все по-зле с всеки Повече от 14,000 бежанци и имигранти са принудени да погребват...
Последните сирийски бежанци, които влязоха от Македония в Сърбия преди затварянето на балканския маршрут, са настанени в подслони след като прекараха...
С дълги часове работа и безкрайна опашка от пациенти се сблъскват лекарите доброволци на границата между Гърция и Македония. Хиляди хора, много от кои...