Всичко за Идомени

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Бежанци във влака (ОБЗОР)

Бежанци във влака (ОБЗОР)

Граничарите ги заловили в различни вагони, връщаме ги обратно 60 бежанци се опитаха да влязат от Гърция у нас с международния влак, но бяха спипани о...

28 май | 19:00
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Бежанка роди в Идомени

Бежанка роди в Идомени

Ужасните условия, при които бежанците са принудени да живеят стават все по-зле с всеки Повече от 14,000 бежанци и имигранти са принудени да погребват...

12 март | 14:45
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