Симона Пейчева спечели "И аз го мога" (ВИДЕО)
Симона Пейчева спечели финала на шоуто "И аз го мога" по Нова тв. Това стана след като 50,9% от зрителите гласуваха за нея. Актрисата Яна Маринова, ко...
Следете всички новини, анализи и коментари за И Аз Го Мога. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Симона Пейчева спечели финала на шоуто "И аз го мога" по Нова тв. Това стана след като 50,9% от зрителите гласуваха за нея. Актрисата Яна Маринова, ко...
Симона Пейчева е победителката тази седмица в "И аз го мога". Тя представи сложна акробатика на кънки и се представи блестящо, въпреки че за пръв път...
"И аз го мога" вече е в същинската си фаза. За шоуто тази седмица пристигна световноизвестният руски клоун Андрей Жигалов. Той ще бъде ментор на двама...
"Очаква ни изключително атрактивно представяне... на пилона! Ники и Яна застават един срещу друг в предизвикателството "танц на пилон". Актрисата вече...
Гологлавият чаровник от "И аз го мога" гонил ръкавица в пропаст Невероятна концентрация и майсторство показаха по Нова още в първия епизод на "И аз г...
Снимките на "Под прикритие" започват през май, Наталия се завръща в bTVВодещата на "Здравей, България" по Нова прие предизвикателството "И аз го мога"...
Камен Воденичаров предпочита да лети вместо да плува