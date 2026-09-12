Политолог поряза мераците на Радев! Неадекватен е
Вторият мандат на Румен Радев е изключителна грешка, смята Христо Панчугов
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Вторият мандат на Румен Радев е изключителна грешка, смята Христо Панчугов
Говори Христо Панчугов
Според него към момента ГЕРБ реално не са вкарани във властта, а трябва
Изборът изглежда не толкова безпроблемен, колкото преди няколко месеца
Политическото пространство за компромиси се е свило изключително много, заяви Христо Панчугов
Продължава да нараства недоверието в институциите и в демократичния процес
Че проблем с начина, по който функционира машинното гласуване има
Силата на книжовността е темата на предаването „Видимо и невидимо" тази неделя, 29 май, от 10,30 часа по Bulgaria ON AIR. Чия сила е невежеството? Защ...
Велико Търново. Този парламент срина държавността, а падащото доверие в институциите допринесе за кризата в банковата система, смята председателят на...
Сливен. „Заявката за масова реиндустриализация ме притеснява. Това означава едно връщане към плановата икономика и губещи индустрии. Това означава при...
Вероятно партията ще се яви самостоятелно на изборите за евродепутати
София. Реформаторският блок се отваря за голям гражданския съвет, в който ще влизат общественици и неправителствени организации за пренаписване на общ...