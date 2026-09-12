БЧК и тамплиерите: Обединяваме хората
В Световния ден на добротата двете организации отбелязаха дългогодишното си партньорство
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В Световния ден на добротата двете организации отбелязаха дългогодишното си партньорство
За да има налична храна помагат хилядите дарители - малки и големи
Най-много липсва вяра в хората, че нещата бързо ще се оправят, казва председателят на БЧК акад. Христо Григоров
БЧК смята да изгради още един бедствен склад в Тополовград съобщи в Добрич председателят на милосърдната организация Христо Григоров. Той бе гост на г...
На границата с Гърция има хиляди нещастни и бедстващи шофьори не само от България, но от цяла Европа. За мен това е хуманитарна криза. Недоумявам защо...
Във връзка със ситуацията на българо-гръцката граница БЧК отново започва раздаване на храна и вода на българските превозвачи по границата с Гърция. То...
БЧК има резерви от всичко необходимо за 12 хиляди при евентуални бедствия или аварии. Това каза във Варна председателят на червенокръстците Христо Гр...
София. "Подобно нещо не се случва за първи път в „Горна Баня". Имаше и още няколко такива случаи. По-важното е да си направим анализ и да видим каква...
Нова бежанска вълна идва към България. За това алармира шефът на БЧК Христо Григоров в Кърджали. По думите му е притеснителен фактът, че за последните...
Да спрем с апокалиптичните кадри, защото ще откажем туристите
София. Българският червен кръст започва осъществяването на проект за закрила на бездомните, каза председателят на организацията Христо Григоров пред Б...
В общежитията във "Враждебна" е като във филм на Хичкок, казва Христо Григоров
Лагерите са препълнени, твърди шефът на БЧК Христо Григоров
София С пълно единодушие Христо Григоров бе преизбран за председател на Българския Червен кръст (БЧК). От 79 гласували, той е получил 79 гласа, като...