Кириос стана доброволец в Канбера
Тенисистът започва да разнася храна на хора в нужда
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Тенисистът започва да разнася храна на хора в нужда
Десетки жители на община Благоевград се срещнаха с народния представител Даниела Савеклиева в областния център по време на поредния й приемен ден. Деп...
Лични и социални асистенти на хора в нужда от Перник ще се грижат за своите близки три месеца без заплащане. Това се налага тъй като те са били наети...
Заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности на община Благоевград Христина Шопова откри спортен празник под надслов „Ние можем да спортуваме"....
Със съдействието на община Сандански и Неврокопска митрополия днес Териториалната организация на глухите в курортния град ще проведе среща с Негово В...
Младежката доброволческа организация "Чисти сърца" организира поредната благотворителна акция за децата инвалиди в Смолян и самотните старци от социал...
Отрязаха политици за членство Благоевград. Сдружението на мъжкарите „Петел пее" в Банско ще осигури средства за подпомагане на хора в нужда в курортн...