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400 пяха с „Гусла” в Кърджали

400 пяха с „Гусла” в Кърджали

Кърджали. В навечерието на Деня на будителите знаменитият хор „Гусла" изпълни в Кърджали възрожденски песни и 17 прочути бойни марша, превърнали се в...

01 ноември | 13:20
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Хор чества 10-годишен юбилей

Хор чества 10-годишен юбилей

Благоевград. Градският детски хор към Народно читалище „Никола Вапцаров" в Благоевград отбелязва утре с тържествен концерт своята 10-годишнина. В пр...

11 декември | 17:45
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