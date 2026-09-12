Баби пощуриха интернет с уникална „градска“ песен
„Ние не сме очаквали видеото да стане толкова популярно“, казва Радка Сейменска
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„Ние не сме очаквали видеото да стане толкова популярно“, казва Радка Сейменска
Добрев и Василев са от различни партии, но това няма никакво значение в онези времена
За първи път след адския пожар емблематичната църква прие своя хор
Студенти и алумни от НБУ пеят във формацията
Най-известното в света руско музикално шоу - Хорът на Турецкий, подготвя невероятна изненада за зрителите на концерта си в София на 7 април. Прословут...
Билетите за концерта ще бъдат пуснати в продажба на 5 ноември Един от най-успешните филмови композитори на муизика - Ханс Цимер идва за първи път н...
Вицепрезидентът Маргарита Попова награди Хора на софийските момчета. Талантливите деца гостуваха на "Дондуков" 2 след триумфа, който направиха с конце...
Хор „Незабравки"от Кърджали възхити гръцката публика в Паралия Катерини. Дамите под диригентството на Марин Владинов изпълниха обработка на народни и...
Хор "Йоан Кукузел" близо 50 години разнася по света православните ни песнопения Хористите от "Йоан Кукузел" изправиха на крака 1200 души в "Нотр Дам"...
Сливен. Песента "Мила Родино" е избрана да бъде химн на България в Сливен. Изборът е бил на Тодор Живков, който много я харесал при изпълнението на на...
Кърджали. В навечерието на Деня на будителите знаменитият хор „Гусла" изпълни в Кърджали възрожденски песни и 17 прочути бойни марша, превърнали се в...
Благоевград. Градският детски хор към Народно читалище „Никола Вапцаров" в Благоевград отбеляза с тържествен концерт своята 10-годишнина. Стотици по...
Благоевград. Градският детски хор към Народно читалище „Никола Вапцаров" в Благоевград отбелязва утре с тържествен концерт своята 10-годишнина. В пр...
София. Академик Христо Недялков - диригентът, прославил Детския хор на БНР по целия свят, почина вчера на 81 след кратко боледуване. Тъжната новина за...
Талантите от хора на Асен Асенов пробиват и в Консерваторията
В концерта на нашия радиохор се включиха и китайски певци