Официално! Автомобилен гигант възроди знаменит модел
Колата ще стъпи на европейския пазар през 2026
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Колата ще стъпи на европейския пазар през 2026
На компанията ще бъде поверено и създаването на софтуер за управление на автомобилите от тази марка
Автомобилът ще може да бъде поръчан и дори закупен през 2025 г.
Открити са уязвимости в приложенията на производителите за дистанционно поемане на контрола върху превозното средство
Автомобилният производител съобщи, че електрическата версия на CR-V с горивна клетка ще се произвежда в неговия Performance Manufacturing Center (PMC)...
След като Toyota и Nissan обявиха планове да пуснат автономни автомобили към края на десетилетието, същото направи и друга японска компания. Honda, тр...
Японската компания Honda влезе в книгата на рекордите "Гинес" по икономично шофиране на лек автомобил, похвалиха се самите азиатци. Постижението бе на...
Комби версията на последното поколение на Honda Civic вече се предлага и в България. Колата, чието официално наименование е Civic Tourer, разполага с...