Кралят на рока оживява. Най-чаканият концерт в Лондон
С помощта на изкуствен интелект Елвис се качва на сцената
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С помощта на изкуствен интелект Елвис се качва на сцената
Холограмата на Марая Кери (вляво) в дует с Уитни Хюстън - в изпълнение на Поли Генова
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Роджър Федерер бе удостоен с честта да открие реновираната за 3 млн. долара Зала на славата в тениса. Събитието в Нюпорт ще бъде на 20 май. Атракцията...
75% от подемните съоръжения в страната са в сивата икономика Всеки асансьор в страната ще има паспорт и ще бъде маркиран с холограмен стикер, на койт...
Велико Търново. Холографски изображения на археологически обекти в старата столица, може да привличат повече туристи в града на Асеневци. Идеята за...
Само един e хванат да кара с фалшив стикер през тази година