Москва отправи тежки обвинения към САЩ, какво се готви в Украйна
Русия „ще установи и накаже истинските виновници“
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Русия „ще установи и накаже истинските виновници“
Терористите от "Ислямска държава" са използвали химически оръжия и имат способността дори да създават малки количества хлор и иприт, твърди директорът...
Появиха се въпроси, дали от "Ислямска държава" не могат да използват опасните останки
Ню Йорк. САЩ са информирали Съвета за сигурност на ООН във вторник, че са неутрализирали около 60 на сто от най-токсичните химикали, които бяха предад...
Багдад. Сунитски бунтовници под командването на ISIL са поели контрола над излязла от употреба фабрика за химически оръжия, заявиха иракски служители....
Рим. Датски кораб, превозващ стотици тонове сирийски химически оръжия, пристигна в южното италианско пристанище Джоя Тауро в сряда, предаде АП. Химик...
Дамаск. Последната част от химическите оръжия на Сирия са били изнесени от страната и предадени за унищожение, съобщи международната Организация за за...
Вашингтон. Френският външен министър Лоран Фабиюс обвини сирийското правителство във вторник, че отново е извършвало нападения с химическо оръжие. "Р...
София. "До 5-ти февруари Сирия трябваше да се раздели с всички останали химикали от военната си програма,но към днешна дата Сирия е предала едва...
Триполи. Либия е унищожила с помощта на западните сили последните известни големи запаси от химически оръжия от епохата на Муамар Кадафи, предаде Рой...
Дамаск. В сряда изтича срока, в който Сирия трябваже да предаде химическите си оръжия на Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО). Това...
Москва. Сирия ще започне да предава химическите си оръжия и този процес ще приключи до март, обяви руският зам.-външен министър Генади Гатилов. „Букв...
София. България ще участва с 200 хил. лв. в специалния Доверителен фонд на Организацията за забрана на химическото оръжие, създаден за финансиране н...
Берлин. Германия се присъедини към международните усилия за унищожаването на запасите от химически оръжия на Сирия, обявиха външното министерство и...
Дамаск. Химическите оръжия на Сирия по всяка вероятност ще бъдат унищожени на кораб на американските военноморски сили. BBC се позовава на анонимни и...
Вашингтон. САЩ са предложили да унищожат част от химическите оръжия на Сирия в международни води на борда на американски правителствен кораб, съобщи...
Албания отказа да приеме химикалите
Вашингтон. Западните страни ще откажат искането на сирийските власти да бъдат доставени военни транспортни средства за изнасянето на химическото оръжи...
Смятат страната за подходяща и с опит в унищожаването на химическия арсенал
Дамаск. Сирия е унищожила всичките си обявени съоръжения за производство на химически оръжия, като по този начин изцяло спазва наложените й крайни сро...