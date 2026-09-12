Ромпой към Борисов: Бойко, радвам се да те видя
„Много се радвам да те видя, Бойко, и то тук – в Министерския съвет, като министър-председател". С тези думи на първия председател на Европейския съве...
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„Много се радвам да те видя, Бойко, и то тук – в Министерския съвет, като министър-председател". С тези думи на първия председател на Европейския съве...
Брюксел. Досегашният председател на Европейския съвет Херман Ван Ромпой ще получава стотици хиляди евро, за да не прави нищо, пише британският в. "Дей...
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) трябва да бъде увеличен до 27% от общото енергийно потребление до 2030 г. За това се споразумяха лид...
Брюксел. Лидерите на ЕС се договориха да подпишат Споразумението за асоцииране с Украйна преди провеждането на предсрочните избори в бившата съветска...
Брюксел. ЕС остро разкритикуваха Русия за оказването на натиск върху Украйна да се откаже от плановете си да подпише споразумение за търговия и сътр...
Популизмът и национализмът не могат да дадат отговор на предизвикателствата на нашето време
Брюксел. "Срещата на върха на лидерите на Европейския съюз не успя да постигне съществен напредък по въпроса за ограничаване на незаконната имиграци...
Бразилия и Германия искат резолюция на ООН
Ще ревизираме отношенията си, предупреди Брюксел, правителството в Кайро обсъжда кризата
Брюксел. Председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпой поздрави новоизбрания български премиер Пламен Орешарски за успешното съставяне на прави...
Брюксел. Евросъюзът е готов да предприеме действия срещу България, ако предизборната битка у нас застраши позициите на чешката компания CEZ, собствени...
Дъблин. Европейският съюз губи приходи в размер на един трилион евро годишно в резултат от масовата практика на укриване на данъци, оповести председа...