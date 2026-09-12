Всичко за Херман Ван Ромпой

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ЕС осъди Русия за Украйна

ЕС осъди Русия за Украйна

Брюксел. ЕС остро разкритикуваха Русия за оказването на натиск върху Украйна да се откаже от плановете си да подпише споразумение за търговия и сътр...

25 ноември | 15:37
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Ромпой: Не закачайте ЧЕЗ

Ромпой: Не закачайте ЧЕЗ

Брюксел. Евросъюзът е готов да предприеме действия срещу България, ако предизборната битка у нас застраши позициите на чешката компания CEZ, собствени...

26 април | 19:02
0 коментара
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