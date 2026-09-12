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ЦРУ вербувало в Гуантанамо

ЦРУ вербувало в Гуантанамо

Вашингтон. ЦРУ вербувало затворници в Гуантанамо за борба срещу терористите, съобщи АП. Според бивши и действащи официални лица от САЩ тези затворниц...

26 ноември | 21:05
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