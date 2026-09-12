Байдън иска да закрие затвора в Гуантанамо
Говорителката на Белия дом съобщи за идеята на президента
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Говорителката на Белия дом съобщи за идеята на президента
Бъдещето на Куба ще бъде решено от народа й, заяви американският президент Главната пречка за благополучието на кубинския народ е търговското ембарго...
Вашингтон. Съединените щати освободиха петима души от своя център за задържане на заподозрени терористи в Гуантанамо, Куба. Затворниците, всички от Й...
Вашингтон. Шестима мъже, държани повече от десетилетие в американския военен затвор в Куба Гуантанамо Бей, са били изпратени за пренастаняване в Уругв...
Все едно бях в затвора "Гуантанамо", така Луис Суарес описа периода, в който не можеше да играе официални мачове и да тренира. Той бе наказан за ухапв...
Гуантанамо. ЦРУ са използвали музиката на Red Hot Chili Peppers, за да измъчват затворници в Гуантанамо. Информацията е съобщена от анонимен източник...
Вашингтон. Канадска метъл банда е поискала заплащане от страна на правителството на САЩ след съобщения, че тяхната музика е била използвана в разпит...
Това е първа крачка към затварянето на лагера в Куба
Вашингтон. ЦРУ вербувало затворници в Гуантанамо за борба срещу терористите, съобщи АП. Според бивши и действащи официални лица от САЩ тези затворниц...
САЩ са изправени пред нова заплаха от „различни" терористични източници
Вашингтон. Президентът на САЩ Барак Обама отново призова за затварянето на затвора "Гуантанамо" в Куба, въпреки че такава инициатива вече веднъж бе бл...