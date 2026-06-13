Старозагорци ще пътуват без винетки до Тракийския университет
От утре входно-изходните табели на Стара Загора в посока с.Богомилово щели да бъдат преместени до Т-образното кръстовище непосредствено преди село Бог...
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От утре входно-изходните табели на Стара Загора в посока с.Богомилово щели да бъдат преместени до Т-образното кръстовище непосредствено преди село Бог...
Община Петрич ще вложи над 270 000 лева тази година за благоустрояване на гробищния парк в града. От години петричани настояват за ремонт в района, за...
Мъж нападна и наби жена в района на новия гробищен парк в благоевградския квартал „Струмско". Инцидентът е станал в четвъртък между 13,00 и 14,30 часа...
Постоянна общинска охрана ще бъде осигурена на двата гробищни парка в Благоевград. Решението на общината да назначи пазачи там е заради многобройните...