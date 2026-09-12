Мария Карагьозова разкри: Пореден опит за овладяване на прокуратурата
Предложеният механизъм за контрол над главния прокурор е намеса в независимостта на съдебната власт
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Предложеният механизъм за контрол над главния прокурор е намеса в независимостта на съдебната власт
Депутатът Гроздан Караджов и бившият министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков са две от имената, които са номинирани за президентските из...
Гражданският съвет към ПП АБВ предлага създаването на държавна агенция, която да отговаря за превенция срещу бедствия и да е на пряко подчинение на ми...
Съобщение, изпълнено с хвалебствия за министъра на отбраната Николай Ненчев и действията му начело на военното ведомство, разпратиха от Гражданския съ...
Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет от създаването му през 2012 г. има двама съпредседатели - представител от неправителствения сектор и член...
Кадровиците: Всяка организация ни е важна
Бургас. Смело обещание да преборят мафията и олигархията дадоха в Бургас лидерите на Реформаторския блок. Меглена Кунева и Ваньо Шарков, Радан Кънев и...
Предпочитам ляво мислещ от десен мошеник, твърди бившият министър
Бизнесмени, юристи, социолози и журналисти определят политиката на десните
София. Над 25 университетски преподаватели, журналисти, икономисти и други видни общественици са включени в Гражданския съвет към Реформаторския блок,...