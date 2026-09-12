Петър Низамов - Перата отива на съд
Мъжът, ловил и връзвал мигранти със свински опашки, отива на съд. Петър Низамов - Перата е обвинен в противозаконно лишаване от свобода на трима афган...
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Мъжът, ловил и връзвал мигранти със свински опашки, отива на съд. Петър Низамов - Перата е обвинен в противозаконно лишаване от свобода на трима афган...
Българското общество като цяло се отнася положително към доброволческите формации, които нашумяха с лова на бежанци край границата. Това сочат данните...
София. Няма данни за съществуването на наказателна бригада за преследване на нелегални имигранти, коментира зам.-директорът на СДВР Христо Терзийски п...
Разговорът в СДВР бил „приятелски и конструктивен"
София. „Организирането на т.нар. „граждански патрули" не е съгласувано по никакъв начин с полицейски органи". Това пише в писмо на Прокуратурата, коет...
Общината не е съгласувала сформирането на граждански патрули, които да охраняват центъра на София от имигрантите, обяви столичният кмет Йорданка Фандъ...
Преди два дни полицията прогони такъв граждански патрул от проблематичната напоследък улица „Пиротска"
София. Група националисти, водени от небезизвестния Боян Станков - Расате, обикаляха в района на ул. "Пиротска" снощи и светиха с фенери в лицата на ч...