Гранични полицаи откриха мигранти в тайник
Мигрантите били намерени в автобус "Сетра“, управляван от турски шофьор
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Мигрантите били намерени в автобус "Сетра“, управляван от турски шофьор
Гранични полицаи атакуваха къща и имоти в граничното петричко село Златарево, където намериха в специални тайници две полицейски униформи. На пет мес...
Увеличават служителите на Гранична полиция и на Агенция „Митници" заради очаквания наплив от нашенци към ГКПП – Кулата – Промахон заради четирите почи...
На територията на Свиленград са арестувани няколко служители на Гранична полиция при акция на ГДБОП в късния следобед в понеделник и тази сутрин. Все...
Контролно-пропускателен пункт срещу бежанци и бракониери строят в края на село Сатовча. В него съвместни дежурства ще дават горски служители и граничн...
Сливенският окръжен съд прекрати съдебното производство и върна в прокуратурата делото за смъртта на двама гранични полицаи, загинали при катастрофа н...
Повече служители на Гранична полиция и на Агенция „Митници" ще има по коледните празници на ГКПП – Кулата - Промахон на българо - гръцката граница. Оч...
Автобус, превозващ аржентински граничните патрули, се е преобърнал през мост в коритото на пресъхнала река в северната аржентинска провинция Салта. То...
Божидар Димитров иска награда за граничарите, убили мигрантБожидар Димитров стартира подписка в подкрепа на граничните полицаи, които снощи участваха...
Наркотичните растения са унищожени При специализирана полицейска операция вчера служители от ГПУ-Петрич и ГПУ-Златарево откриха общо 2 596 кг канабис...
Под ръководството на Окръжна прокуратура–София се провежда разследване за подкуп, информират от пресцентъра на ведомството. На 7 септемвр като обвиняе...
Откриха група афганистанци на магистрала "Тракия" Около 100 граничари излязоха на протест в Елхово. Малко преди 11 часа те се събраха пред сградата н...
Дисциплинарна проверка за взимане на подкуп за трафик на бежанци се води срещу 15 граничари от ГКПП Капитан Петко войвода. Подробности обаче официално...
София. Всички министерства трябва да обединят сили при опазването на границата с Турция, защото бюджетът ни е оскъден. Това заяви Меглена Кунева, вице...
София. Полицаите от регионалната дирекция на Гранична полиция в Елхово спечелиха колективната награда на церемонията „Полицай на годината". Отличието...