Драма в Одрин! Няма присъда за убития български граничар
Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов също присъства на процеса
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Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов също присъства на процеса
Изключително нагло, брутално, арогантно престъпление, каза Сарафов
Смъртта не е повод за многословие, каза премиерът
Заподозрени са двама турски граждани
Действащият служител на МВР е заемал ръководен пост в „Гранична полиция”
Граничният полицай Костадин Стоянов, който през есента на 2014 г. прегази и уби 11-месечната Красимира Кънева, бе осъден окончателно на 7 години затво...
С лишаване от свобода за 4 месеца Кюстендилски окръжен съд наказва косоваря Фатон Реджепи заради предложен подкуп на граничен полицай. Магистратите го...
Над 25 хиляди българи се подписаха в петицията за награждаване с държавно отличие на тримата граничари от Средец и на загиналия граничар от село Ореше...
Без да е приключило следствието, ние обвинихме граничаря. Аз мисля, че това е груба грешка. Имаме 50 души, влезли незаконно в страната – не знаем с ка...
Настъплението на талибаните подгони десетки хиляди към Европа Броят на афганците, пристигащи в Европа, стремително се е увеличил в последните месеци,...
Украински граничар откри стрелба по жители на Ростовска област в момента, в който си правели селфи. Единият от пострадалите е мъж, който бил бил отка...
Трафиканти, транспортирали с два автомобила група нелегални емигранти, прегазиха служител на гранична полиция, който се опитал да ги спре. Инцидентът...
Наградата „Кмет на годината", която ежегодно се връчва от предаването „Национален календар" на Телевизия "ЕВРОКОМ", тази година бе спечелена от управн...
Бургас. Окръжна прокуратура - Бургас, внесе в Окръжен съд - Бургас, обвинителен акт срещу Костадин Стоянов, за убийството на 11-месечната Красимира Къ...
Милен Пенев пое щафетата от Захарин Пенов след трагедията със ЗИЛ-а по Коледа
Погребват Асен днес, ранените полицаи с измръзвания след падането в реката Улица на името на загиналия граничен полицай Асен Асенов искат хората в ро...
Подозират, че шофьорът е заспал зад волана след пиянска нощ в Малко Търново
Русе. Игуменът на Басарбовския скален манастир архимандрит Емилиан е освободен от поста, потвърди самият той. Заповедта му е била връчена завчера личн...
Хасково. 27-годишен граничен полицай от Свиленград е в ареста за 24 часа след като стрелял вчера по обяд с газов пистолет. Граничарят с инициали Я....