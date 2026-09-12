Нова лудост! Градинка от злато в центъра на София
Пазарът на имоти е за докторски преглед
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Пазарът на имоти е за докторски преглед
Животът на Стефан Данаилов-Ламбо е неразривно свързан с Район "Изгрев", казват от районната администрация
Това е демонстрация на незачитане на СОС и тяхното вече прието решение да бъде спрян строежът
Фандъкова е категорична, че изпълнителят ще плаща
Кметът бясна от мърлявата работа, подозира фирмата в опити да избегне санкциите
Ремонтът в градината е приключен на 90%, положена е новата настилка и е монтирано ново осветление...
Спорът бил за това кой се грижи повече за градинката пред блока Баба наръга с джобно ножче съседката си в Разград и ще бъде изпратена на съд за х...
Депутатите окончателно решиха от 50 до 200 лева да е глобата за паркиране в паркове, градини, детски площадки и тротоари извън обозначените за това ме...
Каузата прати Ранобудните и депутата, който ги щурмува, в един отбор
Рава-Руска. На фона на бурните протести и горещите политически страсти в Киев, едно малко украинско градче реши да се опълчи на решението на държавниц...
Стара Загора. Тази година коледната елха на централния площад пред общината в Града на липите ще бъде запалена още на 1 декември вечерта. Дядо Коледа...
София. За пореден път жители на столичния квартал "Младост" 4 се вдигат на протест срещу строежа на сграда, собственост на бизнесмена Димитър Димитров...
Стара Загора. Емблематичната за старозагорци квартална градинка „Пингвините", намираща се в същинския център до църквата „Св. Николай", скоро ще грейн...