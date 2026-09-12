НС прие на първо четене промени в ГПК
Мерки се предприемат по искане на Европейската комисия
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Мерки се предприемат по искане на Европейската комисия
Личната карта и паспортът ще се отнемат от подсъдимия, когато има наложена забрана за напускане на страната само при постановена присъда от всяка съде...
Бизнесът е против даването на допълнителни правомощия на прокуратурата да се намесва в търговските сделки, като ги спира за 48 часа. Това стана ясно с...
"Оставете НПК на тази фаза в момента, която ви позволява не само братя Галеви, но 1700 души да се издирват от правосъдието за изпълнение на влезли в с...
София. Депутатите от Патриотичния фронт внесоха предложение за промени в Гражданския процесуален кодекс, като целта им е да се ограничат правата на дъ...