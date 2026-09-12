Най-после! Стана ясно кога първобитните хора са проговорили
Открития в Африка и генетични анализи променят познатата времева линия
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Открития в Африка и генетични анализи променят познатата времева линия
Има 50 причини това да се случи, сочи специално проучване
Така твърдят някои британски и немски медии
Учените сравнили записи от четири популации на шимпанзета
Приложението MPI2 за борба със заекването е разработено от Сирма в сътрудничество с „Катедрата по слух и говорни науки“ на Калифорнийския университет...
София. Всеки ще може да предложи аудио запис на български диалект за проекта на БАН - Диалектна карта на българския език. Това бе оповестено днес на п...
Токио. Роботът астронавт Киробо стана първият робот в историята, който проговори в открития космос. Тези първи, исторически думи, увенчаха важната 18-...