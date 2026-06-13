Няма данни за престъпления в Дома в Горско Косово, според МВР
Чакат се докладите от проверките на РЗИ и Инспектората на Агенцията за социално подпомагане
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Чакат се докладите от проверките на РЗИ и Инспектората на Агенцията за социално подпомагане
Няма нарушения в социалното заведение, каза Сачева
Директорката на дома Вера Дукова призна, че материалната база е остаряла