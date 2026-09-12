Екшън на "Тракия". Почерня от полиция
Работници и служители в държавните горски и ловни стопанства излязоха на протест за заплати
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Работници и служители в държавните горски и ловни стопанства излязоха на протест за заплати
Гори борова гора над село Югово
Задържани са майката и бабата на две от тях, защото ги оставили без надзор
Ден на траур в три общини за загиналите лесничеи
Препоръчително е хората да се движат на групи и да се създава шум, препоръчват служителите
Да се санкционират кметове и други отговорни за допускането на сечта, казва Александър Дунчев
Детето е било босо
Те са без документи за самоличност
Пожарникарите полагат всички усилия да предотвратят прехвърлянето му в горските масиви
Горски надзирател завъртя незаконна търговия с дърва за огрев, но бе спипан след сигнал на граждани. Цветан Марински, служител в Държавно ловно стопан...
Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Варна са съставили общо 19 акта за установени административни нарушения по Закона за горите за...
Уникално спасяване на сърнички, оказали се в центъра на Сливен. Горският експерт Юсеин Шакиров успя да спаси сърничките, които стигнали кръстовището...
Гранични полицаи и горски служители със съвместни патрули срещу бракониери с пушки в района на община Сатовча. Двойките дебнат за авджии в гората край...
Горски служители ще отнесат наказания за глоба на дядо, който отрязал изсъхнал дъб. Проверка на Югозападното държавно предприятие разкри, че цялата пр...
Ловци и и горски служители започват пролетно преброяване на дивеча в областите Кюстендил и Перник. В Регионална дирекция по горите – Кюстендил вече е...
Служители от две териториални поделения на Югозападното държавно предприятие са наказани дисциплинарно за нерегламентирани практики и доказани нарушен...
В благоевградското село Церово се жалват от тенденциозно отношение на горски служители, които съставят актове за щяло и нещяло. Кметът на селището Леф...
Двамата братя И.Н. и Н.Н., които миналия месец пребиха горски служител в Сливен, отиват в затвора. Районният съд под Сините камъни постанови по 9 мес...
Контролно-пропускателен пункт срещу бежанци и бракониери строят в края на село Сатовча. В него съвместни дежурства ще дават горски служители и граничн...
Нов вандалски акт срещу горското в Елин Пелин. Неизвестни засега лица са срязали четирите гуми на служебния автомобил на директора на Държавно ловно с...