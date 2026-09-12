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Ловци и горски броят дивеча

Ловци и горски броят дивеча

Ловци и и горски служители започват пролетно преброяване на дивеча в областите Кюстендил и Перник. В Регионална дирекция по горите – Кюстендил вече е...

20 февруари | 15:10
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