Колите на Google пак тръгват из България
Обиколката започва на 1 април и ще продължи до края на годината
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Обиколката започва на 1 април и ще продължи до края на годината
Над 25 български града ще бъдат с обновени изображения в Google Maps
Immersive View предлага 3D изглед на място
Новата услуга е достъпна в още 40 Европейски държави
Пускат се две нови функционалности
Той ще съчетава Street View със сателитни изображения
Изкуственият интелект ще е в основната на много от функциите на Google Maps
Автомобили на Google Street View ще посетят редица градове и ще преминат по множество пътни участъци
Часовете се показват при задаването на конкретен маршрут на територията на България
Домът на Дженифър Лопес в предградията на Лос Анджелис
Неточност в картографската услуга Google Maps доведе до събарянето на дома на американка в щата Тексас. От Google оправили грешката си, но събарянето...