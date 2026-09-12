Екопътека с кратък маршрут води до уникална гледка
До Годеч
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Според бившия МВР-шеф редовно правителство е невъзможно без разумен диалог с лидера на партията
Годеч в шок от зверството
Това стана при посещението им в Годеч
Председателят на парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов, кметът на Годеч Радослав Асенов, зам.-министърът...
Радвам се, че в този празничен ден съм тук сред вас и честваме заедно празника на Вашия град. В дни като този, всеки от нас си спомня за това, което н...
"Заедно със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков инспектирахме изцяло реновирана пътна отсечка от с. Балач към общ...
Всички искат промяна, но само ние можем да я реализираме. Това заяви кандидатът на ГЕРБ за кмет на Годеч Радослав Асенов по време на среща с жители н...
Годеч. В 7 часа тази сутрин народният представител от Коалиция за България от София област и председател на социалната комисия в НС Корнелия Нинова по...