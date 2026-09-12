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Бойно поле Македония

Бойно поле Македония

Обществото ни е скептично настроено към бъдещето на югозападната ни съседка, става ясно от анкетата на standartnews.com.Въпросът ни тази седмица бе: "...

19 май | 6:15
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