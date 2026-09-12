Европейски избори и депутати, но всъщност кой определя политиката на Европа?
Говори кандидатът за евродепутат от ПП Глас Народен Светослав Витков
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Говори кандидатът за евродепутат от ПП Глас Народен Светослав Витков
Нещо, което нито един български евродепутат не направи, заяви Светослав Витков
Ако бъдат избрани, ще даряват заплатите си, но за разлика от другите, ще работят за равнопоставеността на България в Европарламента
Ако случайно ни изберат, ще дарим заплатите си, казват от партията
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Всички говорят за промяна, но 20 г. се гласува за едни и същи муцуни Битката ни не е с партии, а с умовете на избирателите, казва Светльо Витков - У...
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Обществото ни е скептично настроено към бъдещето на югозападната ни съседка, става ясно от анкетата на standartnews.com.Въпросът ни тази седмица бе: "...
Хулиганите зад волана имат най-голяма вина за трагедиите по родните пътища. В това са убедени повече от половината участници (54,07%) в седмичната анк...
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Телевизионерът ще представя партията на Светльо Витков по време на предизборните срещи Мартин Карбовски ще представя "Глас народен" на срещите със си...
София. "Няма лошо да помагаш, има лошо да си допринесъл да се случват човешки трагедии", заяви по повод предизборните благотворителни кампании водачът...
София. За пореден ден БСП прави консултации за съставянето на новото правителство. Днес е предвидено левицата да обсъждат приоритетите на бъдещото пра...