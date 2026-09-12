Комисар: Няма миграционен натиск при ГКПП „Маказа”
В момента няма засилен миграционен натиск на южната ни граница при ГКПП "Маказа", нямаме конкретни сигнали, но риск винаги има. Това съобщи в Кърд...
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В момента няма засилен миграционен натиск на южната ни граница при ГКПП "Маказа", нямаме конкретни сигнали, но риск винаги има. Това съобщи в Кърд...
През пролетта на тази годна през ГКПП "Маказа" могат да преминават и автобуси. Това съобщи областният управител на Кърджали Илия Илиев. И уточни, че...
София. Граничен контролно-пропускателен пункт между България и Гърция – „Маказа" ще бъде открит след решение на правителството в сряда. Чрез ново...