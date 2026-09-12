Електрохолд закри 19-ото издание на лятната си стажантска програма
Тази година 70 студенти и гимназисти придобиха практически опит в компаниите от групата
Следете всички новини, анализи и коментари за Гимназисти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тази година 70 студенти и гимназисти придобиха практически опит в компаниите от групата
Влизат в младежката академия Чудесата на България
Фандъкова поздрави столичани, че спазват мерките
Отворено писмо в подкрепа на присъственото обучение на гимназистите.
Гимназисти и вузове минават онлайн
Това каза председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов.
Гимназисти от ЕГ "Христо Ботев" Кърджали завоюваха сребърен медал на XXX национално състезание на ученическите екипи по оказване на първа помощ
Гимназисти от Букурещ изографисаха икони за благотворителната разпродажба Румънци се включиха в кампанията за набиране на средства за изграждането н...
Два музейни урока ще се проведат на 29 февруари в Регионален исторически музей – Благоевград. Най-напред ученици от Математическа гимназия „Акад. С. П...
Над 3100 лева за лечение на деца с увреждания събраха талантливите млади актьори, певци и танцьори от Езиковата гимназия в Кърджали. Ботевци сътвориха...
В продължение на две седмици гимназисти от Кърджали имаха възможност да станат част от добре развития туризъм на Малта и се обучават в едно от най- же...
Окръжният съд в Разград обяви победителите в конкурса за творческо писане Гимназисти от Разград и Кубрат взеха наградите за творческо писане в конкур...
Гимназистите да ходят сами на 15 септември, съветва психологът Младен Владимиров
Стара Загора. Ученици завършили Търговската гимназия "Княз Симеон Търновски" в Стара Загора бяха изправени на нокти, след като се оказа, че дипломит...