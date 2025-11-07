Младежите от Русе стават посланици на културното наследство

Истинско пътешествие в света на „Чудесата на България“ изживяха над 100 гимназисти от Русе. Младежи от различни училища се запознаха с богатството на културното ни наследство и с най-значимите исторически и природни забележителности на града и околностите.

В академията участваха ученици от 9. до 12. клас от русенските училища – Професионална гимназия по строителство, Английска гимназия „Гео Милев“, Математическа гимназия „Баба Тонка“, ПГСАГ „Пеньо Пенев“, СУ „Йордан Йовков“ и ПГИУ „Елиас Канети“.

Събитието бе организирано от Общество „Културно наследство“, българският представител на най-голямата европейска организация за опазване на културното наследство – „Европа Ностра“.

След успешни издания в Петрич, Пловдив, Пазарджик, Бургас, Горна Малина, Кюстендил, Белоградчик и Плиска, инициативата достигна и до Русе – града на свободния дух.

Председателят на Общество „Културно наследство“ Славка Бозукова поведе учениците на вълнуващо пътешествие из най-интересните кътчета на региона. С увлекателни истории тя представи пет от чудесата на региона – Средновековния град Червен, Скалните църкви при Иваново, моста на Кольо Фичето край Бяла, пещерата Орлова чука и Боровското съкровище.

Заместник-кметът на Русе Борис Рачев поздрави участниците и подчерта значението на културното наследство и реката, която е оформила облика на града.

„Ценностите в Русе често ги приемаме за даденост. Но тази река – Дунав, е артерията на Европа. По нея са минавали войни, търговия, култура. А днес през Дунав мост преминават хиляди хора всеки ден. Това е богатство, което трябва да използваме разумно.“

Той изрази увереност, че развитието на туризма и новите инициативи ще помогнат Русе отново да си върне славата на „най-европейския град в България“.

След срещата с чудесата, учениците чуха и практически урок – за дигиталната сигурност.

Проф. Владимир Бронфенбренер, председател на Българската академия за сигурност, ги предупреди за опасностите, които дебнат онлайн.

„Всичко е в наши ръце – с един бутон можем да дадем достъп на хакерите. Не споделяйте лични данни – ЕГН, банкова сметка, пароли. Бъдете внимателни, когато някой ви пише без причина. Интернет е като голяма улица – понякога красива, но не винаги безопасна“, каза проф. Бронфенбренер.

Той обърна внимание на фишинг измамите и начините младите хора да се предпазват от тях, като посочи, че „културната грамотност върви ръка за ръка с дигиталната“.

Финалът на академията беше енергичен и вдъхновяващ. Популярният инфлуенсър Тони Енчев разказа на младежите за влиянието на социалните мрежи и силата на добрия пример.

„Не сте твърде млади, за да започнете нещо свое. Понякога едно видео, един пост или една снимка могат да променят начина, по който хората виждат света. Използвайте влиянието си, за да правите добро, да показвате красивото и да пазите България така, както пазите профила си – с внимание и любов“, каза Енчев.

