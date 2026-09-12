След Ивана от Дупница! Още едно момиче изчезна
Няма връзка с 18-годишното момиче
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Няма връзка с 18-годишното момиче
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Той е един от най-добрите български плувци през 70-те и 80-те години на миналия век
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Фолкаджийката се изложи с краден хит, но призна вината Фолк певицата Гергана заяви, че изобщо не е знаела, че нейното парче "Твоите думи" е крадено....
Хасково. Георги Константинов е новият носител на литературната награда „Изворът на Белоногата", издадоха в аванс от община Харманли. Статуетката на ле...