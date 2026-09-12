Майката на прегазения Паоло: Убиецът на сина ми може да избяга
„Възможно е убиецът на сина ми да се укрие от правосъдието". Това заяви пред Нова тв Красимира Иванова, майката на 6-годишния Паоло, който беше прегаз...
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„Възможно е убиецът на сина ми да се укрие от правосъдието". Това заяви пред Нова тв Красимира Иванова, майката на 6-годишния Паоло, който беше прегаз...
Макар и съкратен, съдебният процес бе истинско мъчение за родителите на детето Стара Загора. Старозагорецът Георги Сапунджиев /44 г./, който прегази...
Стара Загора. С мълчаливо бдение на граждани тази сутрин пред съдебната палата ще стартира процесът срещу 44-годишния старозагорец Георги Сапунджиев,...
Стара Загора. Днес стартира делото срещу Георги Сапунджиев - мъжът, който преди няколко месеца прегази 4-годишния Паоло на пешеходната зона в Стара За...
Стара Загора. Съдебният процес срещу убиеца на 4-годишния Паоло – старозагорецът Георги Сапунджиев, ще започне на 21 ноември, съобщиха от Старозаго...
Стара Загора. Шофьорът, който прегази в Стара Загора четиригодишния Паоло, ще бъде изправен пред съда в края на октомври. Обвинителният акт срещу Геор...
Пловдив. Старозагорчанинът, който прегази с джипа си 4-годишния Паоло на пешеходна зона, остава под домашен арест. Това реши Апелативният съд в Пловди...
Пловдив. Пловдивският апелативен съд ще разгледа мярката за неотклонение "домашен арест" на Георги Сапунджиев. Мъжът е обвинен за това, че в началото...
Стара Загора. Убиецът на 4-годишния Паоло – 44-годишният старозагорец Георги Сапунджиев, остава под домашен арест. Това реши Старозагорският окръжен с...
Стара Загора. Водачът на джипа, който прегази 4-годишния Паоло в Стара Загора, остава в болница. Той ще се лекува в МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" до...
Заралии нападнаха убиеца на детето, искат затвор до живот