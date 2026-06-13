Жоро Низамов: Несправедливости изгониха Зуека
На негово място бих постъпил по същия начин, категоричен е режисьорът
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На негово място бих постъпил по същия начин, категоричен е режисьорът
Георги Низамов е като арт войник - ако запее, можете да помислите, че Аксел Роуз е на една ръка разстояние. Реши ли да влезе в образ, няма равен на сц...