Развигор Попов се просълзи! Разкритието за Георги Минчев
Той е бил с рокаджията в последните години от живота му
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Той е бил с рокаджията в последните години от живота му
Музикалният фест, посветен на българската легенда в рока Георги Минчев - "Цвете за Гошо", ще бъде на 4 и 5 юни в Южния парк. Това съобщиха организатор...
Без външнотърговски обединения не можем да се конкурираме на пазара извън ЕС
Поредният талант от академията извади "Литекс". Георги Минчев вкара в последните секунди за 2:1 при успеха над сръбския "Ягодина". Съперникът е носите...
Каварна. Близо 30 000 души се очакват в двата дни на „Каварна Рок фест" 2013 г. Това съобщи за „Фокус" кметът на Каварна Цонко Цонев. На фестивала ще...
Каварна. След почти три години ходене по мъките паметникът на Георги Минчев в Каварна ще бъде открит официално днес в 13 часа. Всъщност с ритуала окол...
Добрич. Технологични причини в отливането на паметника на основоположника на българския рок Гошо Минчев е причината да се отложи за 1 юни откриването...
Откриват паметника на българския рок патриарх навръх Гергьовден