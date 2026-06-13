Трима професори в битка за Шуменския университет
Последни дни преди избора на нов ректор
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Последни дни преди избора на нов ректор
Студенти се връщат в час, за да направят идеите и функциите на Европейския съюз по-разбираем за своите млади съграждани. Навръх Деня на Европа се про...
Висшият съдебен съвет (ВСС) не трябва да се занимава със скандала заради есемеса на премиера Бойко Борисов. Това е мнението на шефа на Върховния админ...
Председателят на Върховния административен съд Георги Колев лично пое делото за лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ). Той мотивира решението...