Ходжалъ: Трагедия, която трябва да помним - Ужасяваща страница в историята на човечеството
В Азербайджан, Ходжалъ остава в народната памет като място на загуба
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В Азербайджан, Ходжалъ остава в народната памет като място на загуба
На 27 януари отбелязваме Международния възпоменателен ден на Холокоста
Постави въпроса за геноцида над българите по време на социализма
Десетки хиляди мирни граждани в Баку и други градове на Азербайджан са убити на етническа и религиозна основа
Международното признаване на това събитие е от голямо значение за цялото човечество
Един от най-кървавите геноциди на XX век
Прието бе със 134 гласа "за", 26 - "против" и без "въздържал се"
Вяра Емилова коментира действията на служебния кабинет
Евреите доказаха геноцида, арменците успяха в повечето страни по света, само за сърбите не се признава, каза големият режисьор
Омбудсманът на Азербайджан Сабина Алиева със специална позиция
Възпоминателен кът за невинните азербайджанци, загубили живота си
Възпоменание на геноцида в Ходжалъ
Омбудсманът на Азербайджан Сабина Алиева излезе с декларация, иска съд за виновните
Арменската общност в Стара Загора ще отбележи днес 104 години от трагичните събития от 24 април 1915 г.
Хиляди мирни азербайджанци са унищожени само заради тяхната национална принадлежност на 31 март 1918 г. и началото на април от дашнак-болшевишките въо...
Бившият политически водач на босненските сърби Радован Караджич е подал молба за обжалване на своята 40-годишна присъда за геноцид, обвинявайки съдиит...
Светият отец се поклони пред паметта на жертвите от геноцида пред мемориала Цицернакаберд в Ереван Арменският Католикос Карекин II е подарил на папа...
Единадесет германски депутати от турски произход са били поставени под полицейска закрила, защото са получили смъртни заплахи след гласуването в Бунде...
Гласуването за арменския геноцид няма да разруши отношенията ни, омекна Турция Германският министър на външните работи Франк-Валтер Щайнмайер призова...
Турция и Германия са „двама много важни съюзници" и решението на Бундестага да признае кланетата на арменци в Османската империя като геноцид няма да...