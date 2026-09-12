Гала хвърли бомба! Изненадата е голяма
Водещата на "На кафе" се подложи на генетичен тест
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Водещата на "На кафе" се подложи на генетичен тест
Става въпрос за многобройни генни варианти
Ново изследване
Събрани са ДНК проби от 2458 европейски деца, родени между април 2002 г. и януари 2006 г.
Резултатите са публикувани в списанието Science Advances
ДНК не е всичко - всяко нещо определя живота и не трябва да се оправдаваме с гените
Тази генетична следа трябва да бъде внимателно проучена
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