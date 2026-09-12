Откриха паметна плоча на Гена Димитрова
Тя се намира на входа на жилището й във Виена
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Тя се намира на входа на жилището й във Виена
Откриват паметна плоча в дома на великото сопрано
Музикалната импресия за уникалния български глас ще бъде открита от акад. Пламен Карталов Вечер, посветена на великата Гена Димитрова ще събере столи...
Никога не се биеше в гърдите, винаги казваше истината в очите, разказват ученичките на божествената певица Оперната звезда Баясгалан Дашням e родена...
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Софийската опера почита утре вечер Гена Димитрова с "Турандот". Китайската принцеса беше една от най-коронните роли на великата певица. В нея се превъ...
Великата певица гледала като свое дете оперната дива от Сливен Известната режисьорка на музикални спектакли Вера Немирова заложи на певица от Сливен...
Ученикът на Гена Димитрова в колаборация с италиански диджей
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