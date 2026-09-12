Ген. Радев: Ненчев използва инсинуации по мой адрес
Кандидатът за президент, издигнат от Инициативен комитет и подкрепен от БСП ген. Румен Радев посети столичния квартал Младост – 1, където се срещна с...
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Кандидатът за президент, издигнат от Инициативен комитет и подкрепен от БСП ген. Румен Радев посети столичния квартал Младост – 1, където се срещна с...
„Настоящата власт се разпада. Това си личи особено по отношенията между коалиционните партньори в последните седмици, епитетите, които се използват, с...
„В Копривщица има нещо особено и зареждащо. Тук се чувства българщината. От тук са велики българи, давали духа и културата на България, умирали за нея...
Промяната започва от вас! Промяна за доброто на България! Затова сме длъжни да победим! Това заяви пред събралите се кандидатът за президент, издигн...
Уважавам всички числа, за мен всяко едно число е с еднаква важност. Не съм фаталист. На 13 ноември с бюлетина № 13. Това е моето обяснение за номера...
Стотици граждани на Ямбол заявиха своята подкрепа към кандидата за президент и върховен главнокомандващ, издигнат от инициативен комитет и подкрепен о...
Светът около нaс ври и кипи. В съседни държави загиват хора. Мигранти се отправят към нашата граница, като голямaтa чaст от тях сa икономически, а бяг...
„Трябва решителна промяна и тя трябва да се случи на тези избори. Алтернативата на управляващите сме ние, няма друга." Това заяви кандидатът за презид...
Кандидатът за президент ген. Румен Радев, издигнат от Инициативен комитет и подкрепен от БСП, се срещна с плевенчани пред които заяви, че няма да се п...
Генерал-майор Цанко Стойков днес официално встъпи в длъжност „Командир на Военновъздушните сили. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Той ще...
84-годишен ветеран от Коми откри бившите си колеги Ген. Радев най-бурно аплодиран на традиционния събор Малко политически речи, много руски песни и...
Мога да работя не само за ВВС. Това заяви кандидатът за президент на БСП ген. Румен Радев в сутрешния блок на БНТ. И изтъкна, че всеки гражданин и офи...
„Ген. Радев стартира с огромно доверие от нашите членове и симпатизанти. Хората имат големи очаквания от него. Сега на първо място е надеждата, че мож...
Евродепутатът Илияна Йотова е кандидатът на БСП за вицепрезидент. Социалистите се събраха на съботен пленум и решиха именно Йотова да застане до ген....
БСП се захваща да допълни кандидатпрезидентската си двойка за вота наесен. Социалистите се събират днес, за да изберат кой да застане до ген. Румен Ра...
„Днес отдaвaме почит нa всички жертви, на невинно зaгинaлите и нa тези, зaгинaлите зa своята идея зa Бългaрия. Днешнaтa дaтa е повод дa нaпрaвим крaчк...
Пловдивски интелектуалци учредиха днес комитет в подкрепа на ген. Румен Радев, кандидат за президент, издигнат от БСП. Инициатори на учредителното съб...
Вярвам, че избирателите на АБВ са по-мъдри от ръководството й България трябва да настоява за ревизия на Дъблинското споразумение, казва ген. Румен Ра...
Президентът трябва да е гарант за националната сигурност. Той трябва да е наясно с проблемите и как да бъдат решавани. Длъжен е и трябва да върне дос...
България се нуждае от по-балансирана външна политика, смята кандидатът за президент на БСП ген. Румен Радев. Пред Дарик той бе категоричен, че ако бъд...