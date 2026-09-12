Всичко за Ген. Румен Радев

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Ген. Радев: България е в криза

Ген. Радев: България е в криза

Пловдивски интелектуалци учредиха днес комитет в подкрепа на ген. Румен Радев, кандидат за президент, издигнат от БСП. Инициатори на учредителното съб...

08 септември | 15:40
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