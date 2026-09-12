Италия подкрепи гей браковете
Италианският Сенат прие закон, разрешаващ гражданските съюзи между еднополови двойки. Приемането на закона бе обвързано с вот на доверие за правителст...
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Италианският Сенат прие закон, разрешаващ гражданските съюзи между еднополови двойки. Приемането на закона бе обвързано с вот на доверие за правителст...
Словения каза "не" на гей браковете, като отхвърли с референдум хомосексуалните бракове. Голямо мнозинство – 63,12 на сто от участвалите, казаха „не"...
Няколкостотин хиляди души протестираха вчера в италианската столица срещу еднополовите съюзи и засягането нахомосексуалната тема при преподаването в у...
Решението да се узаконят е поражение за човечеството, отсече Светия престол Високопоставен представител на Ватикана нарече "поражение за човечеството...
Католическа Ирландия подкрепи хомосексуалните бракове. Официалните резултати от 40 от общо 43 избирателни района сочат, че 62,3% от гласовете на истор...
Ирландия е на път да легализира гей браковете. Това показват първите резултати от проведения вчера исторически референдум в страната. Повече от 3,2 м...
Кандидатът за президент на САЩ Хилари Клинтън подкрепи правата на гей двойките по отношение на еднополовите бракове. "Г-жа Клинтън поддържа равенство...
Братислава. Ниска избирателна активност вероятно ще провали проведения вчера референдум за затягане на забраните за въвеждане на брачно равенство в Сл...
Холивудската звезда Джоди Фостър сключи брак с приятелката си Александра Хедисън, която също е актриса и фотограф. Двете са заедно от повече от година...
Хонолулу. Десетки еднополови двойки се венчаха в полунощ, когато официално влезе в сила узаконяването на брака между хора от един и същи пол в щата Ха...
Загреб. Хърватия обмисля легализирането на еднополовите бракове, обяви министърът на публичната администрация Арсен Баук. Идеята ще бъде подложена на...
Вашингтон. Само два дни след историческото решение на американския Върховен съд, с което беше отменена ключова част от т. нар. „Закон за защита на бра...
Сан Франциско. Първи гей брак бе сключен в Калифорния, малко след като съдът вдигна забраната, въведена през 2008-а година. Това се случи след решение...
Вашингтон. Върховният съд в САЩ отмени закон, който дава преференциални права само на разнополови семейства и дава определението „брак" само на такива...
Париж. Стотици хиляди души се събраха в Париж, за да протестират срещу приетия във Франция закон, позволяващ еднополовите бракове. Според полицията ок...
Париж. Франция е в очакване на мащабен протест срещу приетия наскоро закон за хомосексуалните права. В столицата Париж започнаха да се събират хиляди...
Париж. Франция узакони еднополовите бракове, след като президентът Франсоа Оланд подписа закон в тяхна подкрепа. Така страната стана 14-та в света, к...
Париж. Хомофобски настроения изкараха на улицата радикални противници на наскоро легализираните еднополови бракове във Франция. Демонстрантите се впус...