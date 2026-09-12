Газовата тревога се връща в Европа, експерт предупреди за нова криза
Хранилищата в ЕС остават опасно празни преди зимата, а проблемите с Катар и Ормуз тласкат цените нагоре
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Хранилищата в ЕС остават опасно празни преди зимата, а проблемите с Катар и Ормуз тласкат цените нагоре
Това каза премиерът Бойко Борисов
София. „Преди няколко дни бе обявено, че Европа вече има нов приоритет – Южният газов коридор. Той има предназначението да осигури директна връзка меж...
Москва. Президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Петро Порошенко са обсъдили възможностите за постигане на мир в източноукраинските региони, с...
Москва. "Русия гарантира изпълнението на задълженията си за доставка на газ към европейските ни партньори". Това заяви руският президент Владимир Пути...
Техеран. Иран планира да увеличи доставките на газ през тази година, съобщиха местните медии, като се позовават на високопоставени източник от властта...
Баку. Три пъти ще се увеличи предвидената доставка на газ от Азербайджан през 2019 г., съобщи след срещата с президента на страната Илхам Алиев иконом...