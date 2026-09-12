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Иран ще увеличи вноса на газ

Иран ще увеличи вноса на газ

Техеран. Иран планира да увеличи доставките на газ през тази година, съобщиха местните медии, като се позовават на високопоставени източник от властта...

27 март | 16:09
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