Брюксел с екшън план срещу газовата криза. Мерките
Европейската комисия предлага нов регламент за извънредни ситуации
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Европейската комисия предлага нов регламент за извънредни ситуации
По време на разговорите бяха обсъдени и текущите събития в Украйна
Проблемът с доставките на газ е много съществен, заяви премиерът
Втора газова криза в Европа е възможна, но тя ще е по вина изцяло на Украйна, заяви пред БНР проф. Станислав Ткаченко от университета в Санкт Петербур...
Братислава ще ни доставя гориво от Баумгартен през Румъния Словакия ще ни спасява при евентуална газова криза. Словашкият газов оператор Eustream обя...
С темата за назначенията на служебното правителство се преиграва, коментира премиерът в Добрич Добрич. Правителството разполага с точни разчети за ра...
София. Дали ще има газова криза, или не е трудно да се предвиди, но има голяма вероятност, че може да стане това нещо. Това заяви пред журналисти служ...
Постът вероятно ще бъде зает от Шишман Чаушев
Киев. Украйна трябва да плати един милиард долара на Русия за доставки на природен газ. Крайният срок за покриване на дълга изтича в 16 часа българско...
Има риск от газова криза тази зима, алармира министърът