Всичко за Гари Родригес

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Последни новини Спорт
Война в "Настик" заради Гари

Война в "Настик" заради Гари

Гари Родригес предизвика революция в "ХимНастик". Според "Диари де Терегона" феновете и акционерите в клуба искат спешна среща с ръководството. Причин...

06 февруари | 19:45
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"Елче" не може да върне Гари

"Елче" не може да върне Гари

"Елче" не може да върне Гари дори той да не впечатли с изявите си в новия клуб, пише "Ас". Причината е любопитна клауза в споразумението между клуба и...

02 февруари | 18:01
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Дребосъкът от пристанището

Дребосъкът от пристанището

София. Кой е този? Не един или двама си задаваха този въпрос, когато в лагера на "Левски" в Агия Напа през миналата зима се появи холандец джобен форм...

16 януари | 20:45
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Макриев се връща в Израел

Макриев се връща в Израел

Нападателят на "Левски" Димитър Макриев може да отвори вратите за Валери Божинов към "Герена". Според израелските медии интерес към Митко проявява "Ап...

13 януари | 21:20
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