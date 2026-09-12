Война в "Настик" заради Гари
Гари Родригес предизвика революция в "ХимНастик". Според "Диари де Терегона" феновете и акционерите в клуба искат спешна среща с ръководството. Причин...
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Гари Родригес предизвика революция в "ХимНастик". Според "Диари де Терегона" феновете и акционерите в клуба искат спешна среща с ръководството. Причин...
"Елче" не може да върне Гари дори той да не впечатли с изявите си в новия клуб, пише "Ас". Причината е любопитна клауза в споразумението между клуба и...
Елче. Испанският елитен Елче публикува новината на официалната си страница, че Гари Родригес е подписал договор с клуба. Срокът на контракта е до кра...
Гари Родригес е отхвърлил още две оферти за него, научи "Стандарт". Холандецът обяви, че те не го интересували, въпреки че ставало въпрос за сериозни...
София. Кой е този? Не един или двама си задаваха този въпрос, когато в лагера на "Левски" в Агия Напа през миналата зима се появи холандец джобен форм...
Нападателят на "Левски" Димитър Макриев може да отвори вратите за Валери Божинов към "Герена". Според израелските медии интерес към Митко проявява "Ап...
София. "Дори и в Атлетико Мадрид няма да отида на проби", обяви крилото на сините Гари Родригес. Холандецът се върна вчера на "Герена" и започна подго...
София. Трансферната сага около Гари Родригес е на път да приключи, стана ясно по време на пресконференция на "Левски". "Сините" са на крачка да осъщес...
Собственикът на "Левски" Тодор Батков обяви, че е уведомил Кирил Домусчиев, че прекратяват преговорите за Гари
София. Сделка между "Левски" и "Лудогорец" за Гари Родригес няма да има. Това стана ясно след срещата между Тодор Батков и феновете. Тя продължи между...
"Удинезе" отново души около таланта Вутов
"Сините" търсят играчи в Холандия и Белгия
Поредна буря в чаша вода, контрират от "Герена"
София. Спортният директор на "Левски" Христо Йовов каза пред Канал 3, че цената на Гари Родригес е 1 милион. „Родригес има доста качества. Тактическо...
Африканци водят Гари в Лисабон
Лисабон. Крилото на "Левски" Гари Родригес преговаря със Спортинг Лисабон. Това е признал асът на "сините" пред португалското издание "O Jogo". 22-го...
София. Младият талант на "Левски" Антонио Вутов може да напусне отбора срещу едва 125 000 евро в посока Удинезе, съобщават италианските медии тази сут...
София. Гари Родригес получи днес наградата за футболист №1 на 23-ия кръг на първенството на „А" група в анкетата на „Пресклуб България" и вестник „Фут...