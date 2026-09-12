Товарен влак дерайлира между гарите Яна и Мусачево
Гара Яна. Товарен влак с празни цистерни се е преобърнал между гарите Яна и Мусачево. „Имаме дерайлиране на седем вагона, плюс дизелов локомотив. Инц...
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Гара Яна. Товарен влак с празни цистерни се е преобърнал между гарите Яна и Мусачево. „Имаме дерайлиране на седем вагона, плюс дизелов локомотив. Инц...
София. Срещу парична гаранция от 2000 лева Софийски градски съд освободи румънския шофьор Мариан Вилку, предизвикал тежка катастрофа на автомагистрала...
София. Софийският апелативен съд остави окончателно в ареста румънския шофьор, предизвикал с цистерната си верижна катастрофа на пътен възел "Яна", къ...
София. Несъобразена с пътната обстановка скорост на тежкотоварния автомобил с румънска регистрация е причина за тежката катастрофа на стария път на ма...
София. Тежко остава състоянието на 35-годишен мъж, който пострада при взрива на газова бутилка в неделя вечер в столицата. Това съобщиха от "Пирогов"....
София. Няма опасност за живота на трима от пострадалите при катастрофата край гара Яна, транспортирани в "Пирогов", съобщиха от пресцентъра на лечебно...
София. Министър Десислава Терзиева и бившият премиер Бойко Борисов влязоха в задочен спор заради отварянето на участъка на "Хемус". "Призовавам преми...
Румънски тираджия заспа зад волана и погреба двама мъже
Движението ще бъде отворено за автомобили след 14.00 часа