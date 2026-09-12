Красиви имена черпят на празника на загинала за вярата светица
Имен ден празнуват всички, носещи имената Галина, Гала, Галя, Галка, Галуна, Галин
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Имен ден празнуват всички, носещи имената Галина, Гала, Галя, Галка, Галуна, Галин
Дъщерята на Брежнев не се вписа в съветските стандарти. Жени се за въжеиграч, любовница е на циганин - крадец на диаманти
Внучката ще се казва Галина
Искала да бъде чута с обира, каза тя в съда
Не мога да спра свинщините, ядосва се щерката Галина Какво става с имотите на Тати и колата му, алармира чрез "Фейсбук" втората дъщеря на Трифон Иван...