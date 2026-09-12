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Официално: Любо пое ЦСКА

Официално: Любо пое ЦСКА

От днес представителният отбор на ЦСКА има нов старши треньор - Любослав Пенев, съобщиха "армейците". Ръководството на клуба взе това решение с оглед...

28 април | 16:00
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