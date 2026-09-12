На крачка от финала: ТикТок сензация напусна "Хелс китчън"
Отборите на звездните готвачи и Черните куртки продължиха своето участие в Кухнята на Ада с напрегната игра на късмета
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Отборите на звездните готвачи и Черните куртки продължиха своето участие в Кухнята на Ада с напрегната игра на късмета
Какво става с капитана Галин
Националът Галин Иванов преговаря с новия член на елита
Националът рита за последно в унгарския Халадаш
Треньорът и Галин Иванов няма да водят дубъла на шампионите
Жоро Миланов и Камен Хаджиев играха за своите отбора в страната
Националът няма да ходи в Левски, благодари на Славия
Към Галин Иванов има интерес от много отбори, обяви босът на Славия
Славия договори контрола срещу Арка Гдиня
Ръководството на ЦСКА е платило по една заплата на административните служители на "Българска армия", като и на бившия вече треньор Галин Иванов. Новин...
От днес представителният отбор на ЦСКА има нов старши треньор - Любослав Пенев, съобщиха "армейците". Ръководството на клуба взе това решение с оглед...
Старши треньорът на ЦСКА Галин Иванов говори пред медиите след тренировката на тима тази сутрин. Той призна, че е говорил с Ивайло Манджуков за бъдеще...
Един чужденец зачезна, трима се хванаха за краката Трудно се работи така, призна треньорът на ЦСКА Галин Иванов. Той отново бе притиснат с въпроси за...
ЦСКА завърши 2:2 срещу македонския "Хоризонт" в контрола, която се игра на градския стадион в Турново. Мачът представляваше неофициален дебют на новия...
Футболистите на ЦСКА (в червено) очакват неуредиците по върховете на клуба да се решат
Галин Иванов от "Славия" за малко не бе линчуван от феновете на "белите". Драмата се разигра на почивката по време на контролата с "Ботев" (Вр) в събо...